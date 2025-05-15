الخميس 15 مايو 2025
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وفد اتحاد الكرة يلبي دعوة رئيس باراجواي على هامش كونجرس فيفا (صور)

وفد اتحاد الكرة،
وفد اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، لبى وفد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، دعوة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، على حفل عشاء في القصر الرئاسي "بلاسيو دو لوبيز"، على هامش مشاركته في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفد اتحاد الكرة في كونجرس فيفا 

وشارك الوفد الذي ضم كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين، عضوي المجلس، اليوم الخميس، في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 75، والذي تستضيفه أسونسيون عاصمة باراجواي.

باراجواي تحتفل بالذكرى المئوية لانضمامها للفيفا

وتحتضن باراجواي كونجرس فيفا رقم 75، احتفالا بالذكرى الـ 100 لانضمامها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وشهد الكونجرس انتخاب لجان الانضباط، الاستئناف والحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

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