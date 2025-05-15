نانت يعاقب مصطفى محمد بغرامة مالية ويتبرع بها لجمعية تدعم المثليين

قررت إدارة نادي نانت الفرنسي، اليوم الخميس، معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، قبل مواجهة مونبيلييه المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين

وأعلن أنطوان كومبواريه مدرب نانت، عبر حسابه الرسمي، أن المهاجم المصري سيغيب عن مواجهة مونبيلييه، بسبب شكواه من آلام عضلية.

لكن، شبكة راديو "مونت كارلو" الفرنسية كشفت أن مصطفى محمد سيغيب لرفضه المشاركة في جولة دعم المثلية الجنسية في الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي.

وأضافت الشبكة أن مصطفى محمد لم يشارك في مران فريقه، علما بأن نانت يحتاج لنقطة واحدة من مباراته أمام مونبيلييه لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

توقيع غرامة على مصطفى محمد

من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة نانت ستوقع غرامة كبيرة ضد مصطفى محمد، وسيمنح مبلغ الغرامة إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تدعم المثلية الجنسية.

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