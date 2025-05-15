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رياضة

صن داونز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز وبيراميدز
صن داونز وبيراميدز

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، نفاد تذاكر مباراة بيراميدز التي تجمعهما يوم 24 مايو الحالي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

ونشر النادي الجنوب الأفريقي بيانا عبر حساباته يتضمن شعار الناديين وموعد وملعب المباراة بجانب صور عدد من أبرز نجومه وكتب عليها: “نفدت التذاكر".

صن دوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
صن دوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يعلن موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في جنوب أفريقيا

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد  مباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وحكام المباراة.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة يوم السبت 24 مايو الجاري على استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا.

والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

حكام مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومايل عمر عبد القادر أرتان من الصومال، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

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