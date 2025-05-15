الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

قال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب: إن مجلس الإدارة سدد للمغربي خالد بوطيب، لاعب الأبيض السابق، مستحقاته المتأخرة ليسدل الستار عن أزمته.

خالد بو طيب

وكان نادي الزمالك، تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وكان الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا.

وعلمت فيتو أنه تم تحويل مبلغ 983 ألف يورو لـ خالد بو طيب لتنتهي أزمته بشكل نهائي.

وكان الزمالك سدد مبلغًا كبيرًا من مستحقات اللاعب قبل ذلك والتي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبًا.

ومن المنتظر أن ينهي الزمالك، أزمة مستحقات البرتغالي جيمي باتشكيو لرفع إيقاف القيد بشكل نهائي.

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