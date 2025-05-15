الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

اتفاق مبدئي على تولي مورينيو تدريب منتخب البرتغال

مورينيو، فيتو
مورينيو، فيتو

كشفت تقارير صحفية في تركيا، اليوم الخميس، أن المدرب جوزيه مورينيو توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتولي مهمة قيادة منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

اتفاق مبدئي على تدريب مورينيو لـ منتخب البرتغال

وبحسب ما أوردته صحيفة "HT Spor" التركية، فإن جوزيه مورينيو "سبيشل وان" توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لقيادة المنتخب الأول بعد نهاية مشوار "برازيل أوروبا" في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في يونيو القادم، ليكون خلفًا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وذكرت نفس الصحيفة، أن الاتحاد البرتغالي يحرص على إنهاء الصفقة دون الدخول في صدام مالي مع فنربخشة، حيث لا ينوي دفع أي تعويض مادي للنادي التركي مقابل التعاقد مع مورينيو.

الجدير بالذكر أن مورينيو تولى تدريب فنربخشة التركي منذ يوليوز 2024 وفق عقد يمتد حتى عام 2026.

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