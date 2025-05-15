أبرزها إيقاف مهاجم الزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة بالدوري المصري

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لما تقضي به اللائحة المنظمة للبطولة.. وجاءت على النحو التالي:



مباراة الزمالك وبيراميدز

إيقاف سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة فاركو والمصري

إيقاف جابر كامل لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد السيد هاشم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

إيقاف ايزي ايمكا لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود الزنفلي لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد اللطيف عوض لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

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