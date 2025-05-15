دحان بيدا حكمًا لإياب نهائي الكونفدرالية بين سيمبا ونهضة بركان

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي.

طاقم حكام إياب نهائي الكونفدرالية

ويتكون طاقم حكام نهائي الكونفدرالية من، دحان بيدا ومعه مواطنه عبد العزيز بوه حكم رابع ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس مساعد أول والإيفواري ديزيريه أدو هيرمان مساعد ثاني.

وبخصوص تقنية الفيديو الـ VAR قررت لجنة التحكيم تعيين ثلاثة حكام هم السنغالي عيسي سي حكم VAR ويعاونه الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما ومن موزمبيق أرسينيو شيدريك.

وستقام المباراة في مدينة زنجبار بعد نقلها، اليوم الخميس، بقرار من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم جاهزية ملعب سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكان كاف قد قرر إقامة مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية، يوم الأحد المقبل 17 مايو في مدينة بركان على الملعب البلدي في السابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

حكم جابوني لإدارة ذهاب نهائي الكونفدرالية

واختار طاقم تحكيم جابوني لإدارة اللقاء في المغرب، حيث تقرر اختيار الحكم الدولي بيراتشو ويعاونه مواطناه بوريس مارليسيا مساعد أول واريك إيامفو مساعد ثان والحكم الرابع باتريس مابياه.

وبخصوص تقنية حكم الفيديو "VAR" قررت لجنة حكام الاتحاد تعيين ثلاثة حكام، وهم الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكم VAR ويعاونه الحكمة من موريشيوس ماريا ريفين وكذلك الزامبية ديانا شيكوتيشا.

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