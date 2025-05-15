الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

بوتين يقيل القائد العام للقوات البرية الروسية 

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال القائد العام للقوات البرية الروسية الجنرال أوليج ساليوكوف من منصبه نائبا لسكرتير مجلس الأمن الروسي.

 

بوتين يقيل القائد العام للقوات البرية الروسية 

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حال انعقاد محادثات سلام هناك، سيُعد مؤشرًا على عدم جدية موسكو في التفاوض.

وأكد المسؤول الأوكراني أن غياب بوتين عن المشاركة المباشرة سيقوِّض ادعاءات روسيا بشأن التزامها بالحل السلمي، مشددًا على "ضرورة فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط دولية جديدة حال تغيب بوتين عن اللقاء المرتقب".

 

ترامب يؤيد أوروبا في فرض عقوبات على روسيا في حال رفض الهدنة

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على بيان قادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا القاضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا رفضت شروط الهدنة التي اقترحها الغرب.

ترامب يؤيد بيان حلفاء كييف المتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا إن رفضت الهدنة

وقال دونالد  ترامب: إن واشنطن قد تفرض أيضا عقوبات على موسكو  حال رفضها هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
 

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