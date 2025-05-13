الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأوكرانية: ننتظر حضور بوتين إلى ‎تركيا والاجتماع مع زيلنسكي لإنهاء الحرب

زيلينسكي وبوتين،
زيلينسكي وبوتين، فيتو

قال وزير الخارجية الأوكراني: ما زلنا ننتظر من بوتين تأكيد استعداده للحضور إلى ‎تركيا والاجتماع مع الرئيس زيلينسكي.

لقاء بوتين وزيلينسكي في تركيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد: "سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا".

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "ننتظر وقف إطلاق نار كامل ودائم، يبدأ من يوم الاثنين، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية"، مضيفًا أنه "لا جدوى من إطالة أمد القتل، وسأكون في انتظار بوتين شخصيًا في تركيا الخميس". 

وذكر أنه "يتمنى أن لا يبحث الروس عن أعذار هذه المرة".

ترامب يطالب أوكرانيا بقبول عرض بوتين لعقد مفاوضات مباشرة

وقبل دقائق من إعلان زيلينسكي، قال ترامب إن على أوكرانيا الموافقة "فورًا" على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في تركيا من أجل إنهاء الحرب.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أن بوتين "لا يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، بل يريد عقد لقاء الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم"، مضيفًا: "على أوكرانيا الموافقة على هذا فورًا".

وأشار ترامب إلى أنه "على الأقل سيتمكنون من تحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنًا أو لا"، معتبرًا أنه إذا لم يكن الاتفاق ممكنًا "سيعرف القادة الأوروبيون والولايات المتحدة موقف الجميع، ويمكنهم التصرف وفقًا لذلك".

وأضاف ترامب أنه "بدأ يشك في إمكان توصل أوكرانيا لاتفاق مع بوتين، الذي ينشغل بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية".

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وزير الخارجية الأوكراني بوتين زيلنسكي تركيا أوكرانيا

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