مكتب زيلينسكي: غياب بوتين عن تركيا يقوض جدية روسيا ويستدعي عقوبات جديدة

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حال انعقاد محادثات سلام هناك، سيُعد مؤشرًا على عدم جدية موسكو في التفاوض.

وأكد المسؤول الأوكراني أن غياب بوتين عن المشاركة المباشرة سيقوِّض ادعاءات روسيا بشأن التزامها بالحل السلمي، مشددًا على "ضرورة فرض عقوبات إضافية وممارسة ضغوط دولية جديدة حال تغيب بوتين عن اللقاء المرتقب".

ترامب يؤيد أوروبا في فرض عقوبات على روسيا في حال رفض الهدنة

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على بيان قادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا القاضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا إذا رفضت شروط الهدنة التي اقترحها الغرب.

ترامب يؤيد بيان حلفاء كييف المتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا إن رفضت الهدنة

وقال دونالد ترامب: إن واشنطن قد تفرض أيضا عقوبات على موسكو حال رفضها هدنة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصل كل من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد تاسك، إلى كييف للمشاركة في اجتماع ما يسمى "تحالف الراغبين".

وأعلن ماكرون أنه قد يتم فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا خلال أيام في حال رفض القيادة في موسكو شروط الهدنة التي يقترحها الغرب لمدة 30 يومًا.

وجاء في بيان الوكالة: "وافق ترامب على بيانهم (القادة) وأوضح بشكل خاص أنه سيدعمهم، حتى عبر عقوبات إضافية إذا لزم الأمر".

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