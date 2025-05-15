الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الليبية تكشف حقيقة إخلاء السفارات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها لم تتلقَ أي طلب رسمي بإخلاء أي من البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن البعثات تمارس أعمالها بشكل طبيعي.

 

الخارجية الليبية تنفي شائعات إخلاء السفارات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تحركاتها الحالية تتركز على التنسيق الكامل لتأمين مغادرة رعايا الشركات الدولية المشاركة في معرض ليبيا للبناء، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم وسلاسة الإجراءات.

 

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدة ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن كل البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا تمارس عملها بشكل طبيعي في العاصمة طرابلس.

 

تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

 

وشكلت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمتابعة المستجدات على الأرض والتنسيق مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار ٢٤ ساعة لتلقي استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك عبر أرقام الهاتف التالية: (٠٠٢٠١١١٥٥٦٦٦٠٦) - (٠٠٢١٨٩١٤٨٩٧٩٨٥). وتقوم اللجنة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الموقف. 

التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

تحذير عاجل من الخارجية للمصريين في ليبيا

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التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

تحذير عاجل من الخارجية للمصريين في ليبيا

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