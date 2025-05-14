تحذير عاجل من الخارجية للمصريين في ليبيا

قالت وزارة الخارجية في بيان: إن جمهورية مصر العربية تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.

المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا

وأهابت جمهورية مصر العربية بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار، والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس حال وجود أية أحداث تمس المواطنين المصريين، علمًا بأنه تم تخصيص رقم هاتف (٠٠٢١٨٩١٤٨٩٧٩٨٥) لهذا الغرض.

إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة

ودعت مصر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظًا على مقدرات الدولة الليبية.

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