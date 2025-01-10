الحكومة الليبية توافق علي فتح قنصلية سودانية في الكفرة

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، القنصل السوداني عبدالرحمن محمد رحمة الله، مؤكدا الموافقة على افتتاح قنصلية سودانية.

افتتاح قنصلية سودانية في الكفرة بليبيا لتعزيز التعاون بين البلدين



وخلال اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، أبلغ الحويج القنصل السوداني بموافقة الحكومة على افتتاح القنصلية العامة للجمهورية السودانية في الكفرة.

وأوضح أن "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الحكومية تجاه الإخوة السودانيين الفارين من الحرب"، مؤكدا على موقف ليبيا الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وكرامة مواطنيه.



وشدد الحويج على أن ليبيا تظل عنصرا إيجابيا يسعى دائما لإيقاف الاقتتال ووقف نزيف الدم بين الإخوة في السودان.

من جانبه، أعرب القنصل السوداني عن تقديره للمساعدات والخدمات التي قدمتها ليبيا للأشقاء السودانيين النازحين بسبب الحرب"، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بمئات الآلاف.

كما أعرب عن "شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بالقائد العام المشير خليفة حفتر، وللحكومة برئاسة أسامة حماد، مؤكدا أن الجهود المبذولة محل تقدير كبير من قبل الحكومة السودانية والشعب السوداني".

سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقشا قضايا ذات اهتمام مشترك، من أبرزها دعم الجالية السودانية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك افتتاح مدارس سودانية في مختلف المدن الليبية لتيسير التعليم للأطفال السودانيين المتأثرين بظروف الحرب.

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