الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الليبية توافق علي فتح قنصلية سودانية في الكفرة

وزير الخارجية الليبي
وزير الخارجية الليبي والقنصل السوداني،فيتو

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، القنصل السوداني عبدالرحمن محمد رحمة الله، مؤكدا الموافقة على افتتاح قنصلية سودانية.

افتتاح قنصلية سودانية في الكفرة بليبيا لتعزيز التعاون بين البلدين


وخلال اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، أبلغ الحويج القنصل السوداني بموافقة الحكومة على افتتاح القنصلية العامة للجمهورية السودانية في الكفرة.

وأوضح أن "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الحكومية تجاه الإخوة السودانيين الفارين من الحرب"، مؤكدا على موقف ليبيا الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وكرامة مواطنيه.


وشدد الحويج على أن ليبيا تظل عنصرا إيجابيا يسعى دائما لإيقاف الاقتتال ووقف نزيف الدم بين الإخوة في السودان.

من جانبه، أعرب القنصل السوداني عن تقديره للمساعدات والخدمات التي قدمتها ليبيا للأشقاء السودانيين النازحين بسبب الحرب"، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بمئات الآلاف.

كما أعرب عن "شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بالقائد العام المشير خليفة حفتر، وللحكومة برئاسة أسامة حماد، مؤكدا أن الجهود المبذولة محل تقدير كبير من قبل الحكومة السودانية والشعب السوداني".

سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات 

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقشا قضايا ذات اهتمام مشترك، من أبرزها دعم الجالية السودانية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك افتتاح مدارس سودانية في مختلف المدن الليبية لتيسير التعليم للأطفال السودانيين المتأثرين بظروف الحرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجالية السودانية الحكومة السودانية الحكومة الليبية الشعب السوداني بنغازي حكومة السودان عبدالهادي الحويج مدينة بنغازي

مواد متعلقة

السيسي: نحرص على وحدة ليبيا والسودان والصومال وأمنهم واستقرارهم

الجلوس مع العدو من صُلب العمل الدبلوماسي، وزير خارجية ليبيا المعزولة تبرر اجتماعها مع الإسرائيليين

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح
ads

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء القبض على شخص ينفخ في بوق وسط المقابر لإيقاظ الموتى (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل (صور)

شاهد، النيران تلتهم قصر ميل جيبسون ضمن حرائق الغابات بأمريكا

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

منوعات

المزيد

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملائكة في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية