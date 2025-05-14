عملية سلفيت تثير الذعر في الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ترحب ببطولات رجال الضفة

عملية سلفيت، رحبت حركة حماس، في بيان صادر عنها مساء اليوم، عملية إطلاق النار البطولية على سيارة للمستوطنين غرب سلفيت.

عملية سلفيت في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس، في سياق تعليقها على عملية سلفيت، أنها جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وتابعت، هذا العمل البطولي يمثل نبض الضفة الحقيقي ويعكس روح المقاومة لدى أبناء شعبنا الذين لا يرضون بالظلم.

ودعت حماس، جماهير الصفة الأبية إلى مزيد من العمليات الموجعة للاحتلال ومستوطنيه وإلى التوحد خلف خيار المقاومة.

في ذات السايق، قاتل أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت والتي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية.

مقتل مستوطنة فى إطلاق نار بمستوطنة بروخين غرب سلفيت

وقتلت مستوطنة وأُصيب مستوطن إسرائيلي آخر بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، إثر تعرض مركبتهما لإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة على شارع 446 بالقرب من مستوطنة بروخين غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أن مسلح فلسطيني أطلق النار بشكل كثيف على مركبة احد المستوطنين قرب دوار مستوطنة بروخين.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن مقتل المستوطنة التي أصيبت بعملية إطلاق النار، قرب بورقين غرب سلفيت.

فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية وقعت على شارع 446 بالقرب من مستوطنة “أريئيل”، مشيرًا إلى أن منفذي العملية أطلقوا النار من مسافة قريبة.

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