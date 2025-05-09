نعت حماس الشهيدين نور عبد الكريم البيطاوي من جنين وحكمت غيث عبد النبي من نابلس، مضيفة أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا إصرارًَا على المواجهة والتصدي للاحتلال.

حماس تنعى شهيدين اغتالهما الاحتلال في الضفة الغربية

وبحسب تقارير إخبارية، دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني الأبي في عموم الضفة الغربية لاحتضان المقاومين، كما دعت شباب الضفة الثائرة إلى تصعيد المقاومة.

وقبل وقت سابق قالت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، إن اتهامات السفير الأمريكي لدى الاحتلال للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب صهيونية فضحتها وكالات أممية.

وأوضحت الحركة أن نتنياهو ارتكب جريمة حرب معلنة بفرض التجويع على أكثر من مليوني إنسان في غزة وسط صمت دولي معيب.

وشددت الحركة على رفض عسكرة المساعدات وطالبت بكسر الحصار فورًا وفتح المعابر أمام الشاحنات المتكدسة على حدود غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

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وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار خلال حصارها منزلًا بمنطقة المساكن شرقي نابلس بالضفة الغربية.

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