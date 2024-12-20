مستوطنون يضرمون النار في مسجد بالضفة الغربية ويكتبون شعارات عنصرية على جدرانه (فيديو)

أضرم مستوطنون النيران في مسجد بر الوالدين ببلدة مردة شمال شرقي مدينة سلفيت فجر اليوم الجمعة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه الخارجية.

وأضرم المستوطنون النيران في المدخل الرئيس للمسجد قبل أن يتمكن شبان من إخمادها دون أن تمتد للأجزاء الداخلية ما أدى لتضرر الواجهة الأمامية وجانبا من مقتنيات المسجد.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة توثيقًا لثلاثة مستوطنين تمكنوا من الدخول للساحة الخارجية للمسجد وقاموا بخط شعارات عنصرية قبل أن يتم إضرام النيران وينسحبوا من المنطقة.

📹 مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد بر الوالدين ويخطون شعارات معادية للفلسطينيين في بلدة مردة قضاء #سلفيت pic.twitter.com/jaFUL4TXH4 — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 20, 2024

ورصدت مقاطع مصورة صلاة الفجر داخل مسجد بر الوالدين رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة الهجوم الاستيطاني وسط دعوات شبابية لإزالة آثار الهجوم.

من جانبه، أدان مدير أوقاف سلفيت الشيخ عثمان الدين، هذا العمل الإجرامي بالاعتداء على بيت من بيوت الله، ودعا الأهالي إلى الانتباه خشية تكرار هذا الفعل الجبان من قبل المستعمرين الإرهابيين.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الأعمال الشنيعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت وزارة الأوقاف، قد وثقت في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال ومستعمريه بحق دور العبادة، عن شهر نوفمبر الماضي، 20 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 مرة.

وهدمت قوات الاحتلال، في الفترة ذاتها، مسجد الشّيّاح في بلدة جبل المكّبر بالقدس المحتلة، علمًا أنه مقام منذ 20 عاما، كما دنس مستعمرون مسجد خربة مراح البقار، في بلدة دورا بمحافظة الخليل.

كما ألحقت قوات الاحتلال أضرارا بمسجدي أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، والشهداء في مخيم طولكرم، وهدمت مُصلىً لتجمّع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، وجزءا من تسوية لمسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

جيش الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

من جهة أخرى، اقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط الدفع بقوة عسكرية ترافقها جرافة.

ودفع جيش الاحتلال بقوات راجلة في محيط حارة المدارس وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة طالت أزقة المخيم.

ونفذت جرافة عسكرية إسرائيلية عمليات تجريف أدت لتدمير واسع في البنية التحتية وقطع الطريق الرئيسي داخل المخيم قبل أن تنسحب القوة العسكرية باتجاه معسكرات الجيش المحيطة بمدينة نابلس.

كما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في قرى غرب وجنوب جنين شمال الضفة الغربية واعتقل عددًا من الشبان بينهم أسرى محررون.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام بلدة سيلة الحارثية حيث داهم الاحتلال عدة منزل واعتقل ثلاثة شبان قبل أن ينسحب من المنطقة، فيما اعتقل الاحتلال 3 شبان آخرين من بلدة جبع جنوب جنين عقب تحقيق ميداني مع عدد من الشبان خلال عملية المداهمة.

هجمات متزايدة

وتزايدت اعتداءات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة في مختلف مناطق الضفة الغربية وسط تواطؤ قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والسبت الماضي، هاجمت مجموعة من المستوطنين منزلا على أطراف المنطقة الشرقية من بورين، جنوب نابلس بالضفة الغربية، واستهدفوه بالحجارة، وسط اندلاع مواجهات.

والسبت أيضا، استولى مستوطنون على نحو 25 رأس ماشية شرق مدينة طوباس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أوضح رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، أن مستوطنين استولوا على 25 بقرة تعود لأحد المواطنين قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى بؤرة استيطانية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.

ومساء الجمعة، هاجم مستوطنون مركبة فلسطيني في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وألحقوا بها أضرارا.

وفي الرابع من ديسمبر، هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، حيث أحرقوا منزلا ومركبتين في محيط الأطراف الغربية من البلدة المتاخمة لمستوطنة يتسهار، ووثقت كاميرات مراقبة اعتداءات المستوطنين.

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