إطلاق نار قرب مستوطنة أرييل الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بوقوع إطلاق نار الليلة قرب مستوطنة "أرييل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية.

حادث إطلاق نار بمستوطنة إسرائيلية

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن قوات الاحتلال إسرائيلية هرعت إلى المنطقة التي وقع بها حادث إطلاق النار.

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