مصرع شاب في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شاب مصرعه إثر تصادم موتوسيكل بميني باص على طريق الزيوت برج النور بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بميني باص على طريق الزيوت برج النور، أمام عزبة بلجاي مركز المنصورة ومصرع شاب.

نقل جثة شاب لقي مصرعه بالدقهلية

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى أحمد فرحات محمد الأصلى 18 عاما مقيم عزبة بلجاى، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

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