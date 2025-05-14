الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الألمانية: نعمل لمساعدة السوريين على إعادة بناء بلدهم

علم ألمانيا، فيتو
علم ألمانيا، فيتو

أكدت الخارجية الألمانية أنها تعمل بالتعاون مع شركائها، لمساعدة السوريين على إعادة بناء بلدهم والسعي نحو مستقبل حر وديمقراطي.

وأضافت في منشور عبر حسابها في "إكس"، اليوم الأربعاء، أنه "منذ سقوط نظام الأسد، دعمت ألمانيا رفع العقوبات في مجالات المالية والنقل والطاقة".

 

ألمانيا ترحب بإعلان ترامب


كما رحبت ألمانيا بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس عن رفع العقوبات الأمريكية.


وقالت إنها ستواصل العمل مع الحكومة السورية على تحسين البيئة الاقتصادية لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد السوري.

كذلك شدد على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية في سوريا شاملة.

يشار إلى أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

 

قانون قيصر يستهدف عائلة الأسد

وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري.

كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

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الخارجية الالمانية الرئيس السوري العملية الانتقالية في سوريا الولايات المتحدة النظام السوري

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