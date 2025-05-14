مصر وألمانيا تتحدان معًا في النسخة الثالثة لملتقى "التمكين بالفن" بالمتحف المصري الكبير

تقام النسخة الثالثة من ملتقى "التمكين بالفن" (EHAF)، الذي تنظمه مؤسسة الفن اليوم للفنون، في المتحف المصري الكبير في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ مايو الجاري.

ملتقس التمكين بالفن

أشار بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم أن هذه الفعالية ستجمع مجموعة متميزة من الفنانات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين وشخصيات بارزة من عالم الفن والإعلام والثقافة.

مضيفا أن منتدى "التمكين بالفن" يعد بمثابة احتفالية دولية بالإنجازات الفنية للمرأة في جميع أنحاء العالم. وسيعرض ست فنانات موهوبات من ألمانيا - هن ماريان بيتسن، وأندريا عيسى، وكونزويلو مينديز، ودانييلا فلورشيم، وكارولا تيشلر، وياسمين يلماز - أعمالهن في المتحف المصري الكبير. وفي المقابل سوف يتم الترحيب بست فنانات مصريات في عام ٢٠٢٦ كجزء من المبادرة الجديدة WE - في بون.

وأوضح البيان أنه من أبرز ما سيشهده المنتدى هذا العام تكريم ماريان بيتسن، مؤسسة أول متحف نسائي في العالم في بون، وهي أول امرأة في العالم تُنشئ متحفًا في بون.. وأن التزامها على مدى عقود من الزمن بالترويج للفن النسائي وتطوير برامج الدعم الدولي يجعلها ضيفة الشرف المثالية للمنتدى.



فيما صرحت ياسمين يلماز وهي إحدى الفنانات الألمانيات المشاركات في الحدث بما يلي: "يسعدنا أن نكون في مصر وأن نعرض أعمالنا الفنية في مكان متميز مثل المتحف المصري الكبير، وأن نستغل هذه الفرصة للالتقاء والتواصل مع الفنانين والفنانات من مصر ومن جميع أنحاء العالم. ولذلك، فإن المشاركة في حدث مهم مثل معرض القاهرة الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الثالثة له أهمية خاصة بالنسبة لنا نحن الفنانين."

وتقام دورة هذا العام تحت رعاية وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة المصرية.

ويهدف المنتدى إلى التأكيد على الدور الحاسم للفن كأداة قوية لتمكين المرأة، حيث يوفر منصة ديناميكية تتضمن معرضًا فنيًا بصريًا يضم أعمالًا فنية استثنائية وحلقات نقاشية وورش عمل تفاعلية وجلسات رسم حي. وتسعى الفعالية إلى تشجيع التبادل الثقافي وتعزيز قيم السلام والعدالة والمساواة من خلال الإبداع.

كما أكدت الفنانة شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الفن اليوم، أن المنتدى يتجاوز كونه مجرد حدث فني، ليتطور إلى منصة حقيقية للتحول والتمكين، كما أضافت:

”نحن لا نحتفي بالإبداع فحسب، بل نحن ملتزمون بتمكين الفنانات وإعطائهن التقدير والظهور الذي يستحقونه من خلال تسليط الضوء على رحلاتهن الملهمة“.



نبذة عن EHAF



يحظى منتدى EHAF 2025 بدعم العديد من المؤسسات والمنظمات المرموقة، بما في ذلك وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة الإسبانية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة ومعهد يونس إمرة الثقافي التركي. الفنانة الألمانية ياسمين يلماز من بين المشرفين على نسخة هذا العام. إضافة إلى ذلك فإنه هناك دعم إضافي من مؤسسة روزا فلاورز ومؤسسة سند ومزرعة فريش فارم، كما أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي للمشاركين.

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