بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

زلزال مصر، سادت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين في مصر بعد حدوث زلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بـاليونان وشعر به سكان مصر، حيث أكدوا أنه الأقوى منذ زلزال 1992، الذي خلّف أضرارًا جسيمة وخسائر بشرية في مصر.

ومع حدوث الزلزال وشعور الناس به، عادت التساؤلات حول حقيقة حدوث زلزال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل النبي في هذا الموقف، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية.

حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي

حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي

وبالرجوع إلى كتب السنة، فإنه لم يثبت بالسند المتصل الصحيح أن المدينة زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك جاء بأسانيد ضعيفة مرسلة، والتي جاءت على النحو التالي:



- عن محمد بن عبد الملك بن مروان قال: «إن الأرض زلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأن لك بعد، ثم التفت إلى أصحابه، فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» رواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (رقم/18) قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني علي بن محمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو مريم، قال: أخبرنا العطار ابن خالد الحرمي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن مروان به.



سبب ضعف أحاديث وقوع زلزال في حياة النبي

وهذا إسناد ضعيف، فيه عدة علل، منها:

1- الإعضال والإرسال، فوفاة محمد بن عبد الملك بن مروان كانت سنة (266)، فكيف يُحَدِّثُ عن أمر وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله غيره.

2- العطار بن خالد الحرمي: لم أجد له ترجمة.

وقوع زلزال في حياة النبي



- عن شهر بن حوشب قال: ( زلزلت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه ) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/357) قال: حدثنا حفص عن ليث عن شهر به.



وهذا إسناد ضعيف، فيه عدة علل:

1- الإرسال، فشهر بن حوشب توفي سنة (112هـ)، ولم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

2- ثم هو مضعف في نفسه عند بعض أهل العلم، قال شعبة: لم أعتد به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات. وقال البيهقي: ضعيف. ووثقه آخرون، لذلك قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. انظر "تهذيب التهذيب" (4/371).

3- ليث بن أبي سليم: اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. انظر: "تهذيب التهذيب" (8/468).

لذلك قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/222): " هذا مرسل ضعيف " انتهى.

وقد روي هذا القول من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كما جاء في تفسير الطبري (17/478): حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَخْوِيفًا )، وإن الله يخوّف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون، أو يذَّكَّرون، أو يرجعون، ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود، فقال: يا أيها الناس ! إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه.

وقوع زلزال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب



والحاصل أنه لم يثبت وقوع الزلزال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع بعده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/358) وغيره، عن نافع عن صفية قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر فخطب الناس فقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. ذكر ذلك ابن الجوزي في "المنتظم" في أحداث سنة عشرين للهجرة.





دعاء الزلزال مكتوب

- «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».

- «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».

- «اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرًا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين».

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