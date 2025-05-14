بعد زلزال كريت، زلزال جديد بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة كيركيرا باليونان

سجلت الشبكة القومية للزلازل، زلزالًا بمدينة كيركيرا باليونان بقوة 4.1 ريختر، والذي سجل بعد دقائق قليلة من زلزال مدينة كريت بقوة 6.4 ريختر.



وشعر مواطنو القاهرة الكبرى والإسكندرية بهزة أرضية شديدة منذ قليل.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبًا لأي موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التي تتأثر في مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط.



والتي تؤثر في "مدن الساحل الشمالي، رشيد، الإسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

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