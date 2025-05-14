زلزال مصر، تعرف على أدعية الزلزال والكوارث الكبرى

شعر سكان المحافظات المصرية منذ قليل بهزة أرضية قوية، بعد الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت في قبرص وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن أدعية الزلزال.

دعاء الزلزال مكتوب

- «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».

- «اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».

- «اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرًا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين».

ونقلت وكالة رويترز عن مركز الزلزال تأكيده وقوع زلزال في كريت واليونان بقوة 6.3 ريختر.

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