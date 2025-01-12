مضاعفات زيادة نسبة فيتامين د بالجسم، ومتي تؤدي إلى التسمم؟

قد يعني عدم الراحة في المعدة أو أعراض عقلية غير عادية أو مشاكل في الكلى أن الشخص يعاني من زيادة مستويات فيتامين د، والذي يظهر في فحص الدم.

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة، وهو ضروري لنمو وتطور خلايا العضلات، والأداء السليم للجهاز المناعي الفطري والتكيفي، والحفاظ على صحة النظام الهيكلي، وغيرها العديد من الأدوار في الجسم.

نظرًا لأن نقص فيتامين د أكثر شيوعًا، يستخدم العديد من الأشخاص مكملات فيتامين د للحفاظ على مستويات فيتامين د الصحية، ولكن الكثير من فيتامين د يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة فيتامين د بالجسم؟

تشمل علامات ارتفاع فيتامين د أو (تسمم فيتامين د) ما يلي:

ارتفاع مستويات الدم

لكي يصل فيتامين د إلى مستويات سامة أو خطيرة في الجسم، يجب أن يتجاوز 100 نانوجرام لكل مليلتر.

ويُعرَّف فيتامين د الزائد بأنه مستويات فيتامين د في الدم أعلى من 100 نانوجرام/مل، بينما يُعرَّف تسمم فيتامين د أو فرط فيتامين د بأنه مستويات مصل أعلى من 150 نانوجرام/مل.

تختلف التوصيات بشأن مستويات فيتامين د المثلى، لكن الأبحاث تشير إلى أن المستويات بين 30-60 نانوجرام/مل هي المستويات المثلى على الأرجح وقد تساعد في الحماية من الأمراض.

حتى عند تناول مكملات فيتامين د بجرعات عالية، فمن غير المرجح أن تقترب مستويات فيتامين د في دم الشخص السليم من الوصول إلى مستويات مفرطة أو سامة.

تحدث معظم حالات سمية فيتامين د بسبب جرعات غير مناسبة من المكملات وأخطاء الوصفات الطبية.

ضع في اعتبارك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أو انخفاضه قد يحتاجون إلى تناول مستويات أعلى بكثير من الحد الأقصى الآمن للوصول إلى مستويات فيتامين د المثلى والحفاظ عليها.

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام الذي يتناوله الشخص، في الواقع، هذا هو أحد أهم أدواره.

ومع ذلك، إذا كان تناول فيتامين د مفرطًا، فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضًا غير سارة وخطيرة محتملة.

ترتبط أعراض سمية فيتامين د في المقام الأول بفرط كالسيوم الدم، مما يعني ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم بشكل مفرط.

تشمل أعراض فرط كالسيوم الدم:

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القيء والغثيان والإمساك وآلام المعدة

التعب والدوار والهلوسة والارتباك

فقدان الشهية

التبول المفرط

حصوات الكلى وإصابة الكلى وحتى الفشل الكلوي

ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب

الجفاف

يبلغ النطاق الطبيعي لكالسيوم الدم حوالي 8.9-10.1 مجم / ديسيلتر، على الرغم من أنه قد يختلف.

يتطور فرط كالسيوم الدم عادةً بعد أن يتناول الأشخاص جرعات كبيرة من فيتامين د لفترة طويلة من الزمن.

تظهر الأبحاث أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 10000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا والذين تظهر عليهم الأعراض يجب تقييمهم لفرط كالسيوم الدم.

يمكن أن يشكل فرط كالسيوم الدم تهديدًا للحياة ويتطلب عناية طبية فورية.

أعراض الجهاز الهضمي

ترتبط الآثار الجانبية الرئيسية لمستويات فيتامين د المفرطة بالكالسيوم الزائد في الدم.

تشمل بعض الأعراض الرئيسية لفرط كالسيوم الدم ما يلي:

الغثيان

القيء

الإمساك

الإسهال

قلة الشهية

ومع ذلك، لا يعاني جميع الأشخاص المصابين بفرط كالسيوم الدم من نفس الأعراض تمامًا.

الحالة العقلية المتغيرة

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكالسيوم في الدم إلى تغير الحالة العقلية لدى الأشخاص المصابين بتسمم فيتامين د.

يعاني الأشخاص المصابون بفرط الكالسيوم في الدم الناجم عن تسمم فيتامين د عادةً من أعراض مثل الارتباك والاكتئاب والذهان، وفي الحالات القصوى، تم الإبلاغ عن غيبوبة.

مضاعفات الكلى

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي سمية فيتامين د إلى إصابة الكلى وحتى الفشل الكلوي.

وذلك لأن وجود الكثير من فيتامين د في الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم، مما قد يؤدي إلى فقدان الماء من خلال التبول المفرط وتكلس الكلى.

يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم أيضًا إلى انقباض الأوعية الدموية في الكلى، مما يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى.

وأفادت العديد من الدراسات عن إصابة الكلى من المتوسطة إلى الشديدة لدى الأشخاص الذين يصابون بتسمم فيتامين د.

ومن المثير للاهتمام أن نقص فيتامين د يمكن أن يضر بالكلى أيضًا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى المصابين بأمراض الكلى، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى في الدم أمرًا بالغ الأهمية.

ما الذي يسبب تسمم فيتامين د؟

تعتبر مكملات فيتامين د آمنة للغاية، والتسمم نادر الحدوث، وذلك لأن الشخص السليم يحتاج إلى تناول جرعات كبيرة للغاية من فيتامين د بمرور الوقت من أجل الوصول إلى مستويات سامة أو خطيرة في الجسم.

ومع ذلك، فإن سمية فيتامين د أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة. وتشمل هذه:

الاضطرابات الخلقية

بعض الأورام اللمفاوية

اختلال التمثيل الغذائي لفيتامين د

وعلى الرغم من ندرتها، يمكن أن تحدث سمية فيتامين د، وخاصة في حالات:

الجرعة الزائدة العرضية

أخطاء الوصفات الطبية

إساءة استخدام مكملات فيتامين د بجرعات عالية

وتسمى سمية فيتامين د بأسماء أخرى قليلة، بما في ذلك فرط فيتامين د وتسمم فيتامين د.

سلامة مكملات فيتامين د

قد يوصي أخصائيو الرعاية الصحية الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في فيتامين د بتناول جرعات أسبوعية عالية جدًا تبلغ 50000 وحدة دولية لمدة 8 أسابيع، تليها جرعة صيانة تبلغ 2000 وحدة دولية يوميًا بعد أن تصل مستوياتهم إلى 30 نانوجرام/مل.

سيقرر الطبيب الجرعة الأكثر ملاءمة للشخص من فيتامين د، اعتمادًا على مستويات فيتامين د والصحه العامة.

على الرغم من أن سمية فيتامين د ليست شائعة، فقد يكون الشخص معرضًا للخطر إذا أساء استخدام مكملات فيتامين د المتاحة دون وصفة طبية أو مكملات فيتامين د الموصوفة أو الحقن.

إذا كان يتناول جرعات عالية جدًا من مكملات فيتامين د أو يتلقى حقن فيتامين د، فسيقوم الطبيب بمراقبة مستويات فيتامين د للتأكد من أنها لا تصبح خطيرة محتملة.

تجنب تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين د ما لم يوصي بها أخصائي الرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.