مديرة صحة العاشر بالشرقية تؤكد أهمية فيتامين د للأطفال

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير عام الادارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ان فيتامين د يلعب دورا رئيسيا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء، وهما العنصران الأساسيان لبناء العظام القوية والأسنان السليمة وذلك علي الرغم ان لبن الأم غذاء متكامل للرضع ويكفي كل احتياجاته ولكن لايوجد به فيتامين "د" الذى يكفى الطفل في تلك المرحله

اهم اسباب نقص فيتامين د

أوضحت ان أهم أسباب نقص فيتامين "د" عند الأطفال هوقلة التعرض لأشعة الشمس، خاصةً في فصل الشتاء.وكذلك نقص فيتامين د في حليب الأم أثناء الرضاعه الطبيعيه.وقالت ان من الاسباب ايضا إتباع الام نظام غذائي غير متوازن فلا يحصل الطفل على الكميه المناسبه من احتياجه.

تناول الاطعمة الغنية بفتامين دمثل البيض والاسماك

واشارت الى كيفية اتمام علاج نقص فيتامين "د" وهو ضرورة التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة يوميًا ثم تناول مكملات فيتامين " د" بوصف من الطبيب وايضا تناول أطعمة غنية بفيتامين د مثل الأسماك والبيض.

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