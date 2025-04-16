الأربعاء 16 أبريل 2025
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صحة ومرأة

7 أعراض لنقص فيتامين د عند النساء وطرق العلاج

فيتامين د
فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د لدى النساء، فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التى يحب حصول الجسم عليها يوميًا للقيام بالوظائف الحيوية بشكل جيد.

وأعراض نقص فيتامين د عند النساء، عديدة وللأسف العديد منهن تجهل هذه الأعراض ما يؤخر التشخيص والعلاج وبالتالى تحدث مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فيتامين د من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي، وعلى الرغم من أن الجسم يستطيع إنتاجه من خلال التعرض لأشعة الشمس، إلا أن نقصه أصبح شائعًا بشكل مقلق، خاصة بين النساء، وذلك لأسباب تتعلق بنمط الحياة، والتغذية، والعوامل البيئية والهرمونية.

أعراض نقص فيتامين د عند النساء 
أعراض نقص فيتامين د عند النساء 

أعراض نقص فيتامين د عند النساء 

وأضافت منى، أن من أعراض نقص فيتامين د عند النساء:-

  • الإرهاق والتعب العام، تعاني الكثير من النساء المصابات بنقص فيتامين د من شعور دائم بالتعب، حتى بعد فترات طويلة من الراحة أو النوم، وقد يكون هذا الإرهاق نتيجة لدور فيتامين د في تعزيز وظائف الخلايا العضلية والمناعية.
  • آلام العظام والعضلات، يُساهم فيتامين د في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ونقصه يؤدي إلى آلام مزمنة في المفاصل وأسفل الظهر، كما تعاني النساء من ضعف في العضلات وشعور بثقل في الحركة أو المشي.
  • تكرار الإصابة بالأمراض، بسبب ضعف الجهاز المناعي الناتج عن نقص هذا الفيتامين، تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الالتهابية المزمنة.
  • الاضطرابات النفسية، هناك علاقة قوية بين نقص فيتامين د والاكتئاب، حيث تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستوياته قد يؤثر على كيمياء الدماغ، مما يؤدي إلى تقلبات في المزاج، والقلق، وحتى الاكتئاب المزمن.
  • تساقط الشعر، وفي بعض الحالات، يُلاحظ تساقط الشعر الشديد كعرض من أعراض نقص فيتامين د، وقد يكون مرتبطًا باضطرابات في المناعة الذاتية مثل الثعلبة.
  • بطء التئام الجروح، يؤثر نقص فيتامين د على عملية شفاء الجلد، مما يؤدي إلى تأخر التئام الجروح بعد الإصابات أو العمليات الجراحية.
  • مشكلات في النوم، وقد تعاني النساء المصابات بنقص فيتامين د من الأرق أو اضطرابات في جودة النوم، حيث يلعب هذا الفيتامين دور في تنظيم بعض الهرمونات المتعلقة بالنوم.

نصائح لتجنب نقص فيتامين د 

وتابعت، أنه يجب على كل سيدة، إجراء فحص دوري لمستوى فيتامين د في الجسم، خاصة إذا ظهرت أعراض غير مبررة، كما يُنصح بالتعرض المعتدل للشمس، وتناول الأطعمة الغنية به، أو المكملات الغذائية الخاصة بفيتامين د ولكن ذلك تحت إشراف طبي.

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