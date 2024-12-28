منها الاكتئاب والسكري، 5 أمراض يساعد فيتامين د في علاجها

يمتص الجسم فيتامين د بشكل مختلف عن المكملات الأخرى، فيقول الخبراء إن الفيتامين يمكن أن يساعد القلب والعضلات والعقل.

يعد فيتامين د فريد من نوعه فيما يتعلق بالفيتامينات، يمكن الحصول على الفيتامين من ضوء الشمس الطبيعي، فهو لا يوجد في العديد من الأطعمة، باستثناء الأسماك الدهنية أو صفار البيض أو المنتجات التي تم تحصينها بالمكملات.

ويؤكد الباحثون أن فيتامين د ليس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع الفيتامينات الأخرى لأنه يتم تصنيعه بواسطة الجسم، كما يعتقد بعض العلماء أنه يعمل مثل الهرمون أكثر من كونه فيتامينًا حقيقيًّا لأن لدينا العديد من مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الجسم، ويحتوي جزء كبير من الجهاز المناعي على مستقبلات فيتامين د، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفوائد التي تم إثباتها بشكل كبير هي علاج مشاكل العظام، فيما يتعلق بترقق العظام - هشاشة العظام، وكذلك الكساح عند الأطفال وهشاشة العظام عند البالغين - فهذه هي الحالات المرتبطة بنقص فيتامين د، وفي هذه الحالات يساعد فيتامين د، كما تظهر الأدلة الحديثة أنه يساعد أيضًا في منع السقوط والكسور لدى كبار السن، ولهذا السبب يُفترض الآن أن يتناول كبار السن جرعات أعلى من فيتامين د.

كما تشير الأبحاث الجديدة إلى أن فيتامين أشعة الشمس قد يكون فعالًا في علاج مجموعة من الأمراض الأخرى أيضًا.

مرض السكري من النوع 2

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د قد يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

درس الباحثون كبار السن الأصحاء الذين ليس لديهم علامات تحذير مسبقة لمرض السكري أو ما قبل السكري، وعلى مدى فترة 12 عامًا، أصيب العديد من المشاركين بمرض السكري أو ما قبل السكري.

ومن بين هؤلاء المشاركين، وجد أن نقص فيتامين د كان مؤشرًا قويًا على ما إذا كان المشارك سيصاب بهذه المضاعفات، وفي النهاية، وجد أن أولئك الذين لديهم مستويات فيتامين د أعلى من 30 نانوجرام لكل مليلتر لديهم ثلث خطر الإصابة بمرض السكري، في حين أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من 50 نانوجرام لكل مليلتر لديهم خمس الخطر.

قوة العضلات

أفاد الباحثون أن المستويات الأعلى من فيتامين د يمكن أن تساعد في تحسين قوة العضلات، ووجدوا أن زيادة مستويات فيتامين د النشط يمكن أن تعزز وتحسن قوة العضلات.

الاكتئاب

نظرًا لأن ضوء الشمس يوفر فيتامين د ولأن العديد من الناس يميلون إلى الشعور بالاكتئاب أكثر خلال أشهر الشتاء ذات الإضاءة المنخفضة، فمن المنطقي أن يكون هناك ارتباط بين فيتامين د والاكتئاب.

ووجدت الدراسات أن زيادة مكملات فيتامين د قللت بشكل كبير من أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وخلصت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لديهم تركيزات منخفضة من فيتامين د هم أكثر عرضة للاكتئاب.

صحة القلب والأوعية الدموية

استخدم دراسة من جامعة أوهايو في وقت سابق من هذا العام أجهزة استشعار نانوية عالية التقنية لتحليل العلاقة بين مستويات فيتامين د وصحة القلب، وسمحت أجهزة الاستشعار النانوية للباحثين بمراقبة الخلايا البطانية، التي تبطن الأوعية الدموية وتساعد في تنظيم الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن تتسبب الأمراض المختلفة التي تضغط على الجهاز القلبي الوعائي، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، في تلف هذه الخلايا البطانية، وتحمل الخلايا التالفة بدورها خطرًا أعلى للإصابة بنوبة قلبية.

لكن باحثي جامعة أوهايو وجدوا أن فيتامين د-3 يمكن أن يساعد في الواقع في استعادة صحة وقوة الخلايا البطانية.

الخرف ومرض ألزهايمر

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة بشكل معتدل من فيتامين د لديهم فرصة أعلى بنسبة 53 في المائة للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات طبيعية.

ومن بين المشاركين الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين د، كان الفارق أكثر وضوحًا، حيث كانت هذه المجموعة لديها زيادة في المخاطر بنسبة 125 في المائة.

كما وجد أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د كانوا أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للإصابة بمرض ألزهايمر على وجه التحديد.

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