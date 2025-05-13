الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

مركز طب الطوارئ والدعم يعلن عدد قتلى اشتباكات طرابلس

موقع الاشتباكات بمحيط
موقع الاشتباكات بمحيط أبوسليم

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس اليوم الثلاثاء انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات التي دارت بمحيط منطقة أبوسليم أمس الإثنين.

وأشار إلى أن وحدة الانتشال بقسم الجثامين في المركز باشرت مهامها «بعد استقرار الأوضاع بشكل نسبي»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأحداث في طرابلس

وأمس، شهدت طرابلس اشتباكات في أعقاب إعلان مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة» داخل مقر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وأفاد شهود عيان بسماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر «الـ77»، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سيطرة عناصرها «بالكامل» على منطقة أبو سليم معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن «العملية العسكرية التي نُفِّذت في العاصمة نجحت» دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

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مركز طب الطوارئ والدعم منطقة أبوسليم طرابلس مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي

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