الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حتى يرتاح الجميع من بعدي، فنانة تركية شهيرة تكتب وصيتها بسبب مشهد وفاة في "حريم السلطان"

الفنانة التركية نيباهات
الفنانة التركية نيباهات تشيهره، فيتو
كشفت الفنانة التركية نيباهات تشيهره، عن تفاصيل شخصية مؤثرة تتعلق بمخاوفها العميقة من الموت، مؤكدة أنها قامت بإعداد وصيتها قبل نحو عشرة أعوام.


وكشفت “تشيهره”، التي تركت أثرًا في تاريخ الدراما التركية من خلال مشاركتها في أعمال أيقونية مثل "العشق الممنوع" و"حريم السلطان"، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني للمرة الأولى منذ سنوات مشهد وفاة شخصية حفصة سلطان التي جسدتها في مسلسل “حريم السلطان”.

واعترفت الفنانة بشكل مفاجئ أنها كانت تتجنب مشاهدة هذا المشهد طوال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك يعود إلى فوبيا الموت التي تلازمها منذ سنوات طويلة.

وعبرت تشيهره، البالغة من العمر 81 عامًا، عن مشاعرها بصدق لافت، قائلة إنها تعاني خوفًا مرضيًّا من الموت، وصل إلى حد عدم قدرتها على توديع والدتها الراحلة بنظرة أخيرة، مشيرة إلى أنها لا تعرف مصدر هذا الخوف، لكنها تعجز عن التغلب عليه، حتى إن زيارة المقابر تثير بداخلها حالة من الرعب الشديد.

كما أوضحت النجمة التركية أنها اتخذت قرار كتابة وصيتها مباشرة بعد وفاة والدتها قبل نحو عشرة أعوام، معتبرة تلك اللحظة نقطة تحول في نظرتها للحياة.

وعن السبب الذي دفعها لهذه الخطوة في وقت مبكر، قالت: “لقد أعددتُ كل شيء لكي يستريح الجميع من بعدي، أردت أن يكون كل شخص على دراية بمكانه وحقوقه، لضمان استقرار من حولي وتجنب أي تعقيدات مستقبلًا”.

الفنانة التركية نيباهات تشيهره العشق الممنوع حريم السلطان كتابة وصيتها
