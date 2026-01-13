حتى يرتاح الجميع من بعدي، فنانة تركية شهيرة تكتب وصيتها بسبب مشهد وفاة في "حريم السلطان"

18 حجم الخط

كشفت الفنانة التركية نيباهات تشيهره، عن تفاصيل شخصية مؤثرة تتعلق بمخاوفها العميقة من الموت، مؤكدة أنها قامت بإعداد وصيتها قبل نحو عشرة أعوام.



وكشفت “تشيهره”، التي تركت أثرًا في تاريخ الدراما التركية من خلال مشاركتها في أعمال أيقونية مثل "العشق الممنوع" و"حريم السلطان"، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني للمرة الأولى منذ سنوات مشهد وفاة شخصية حفصة سلطان التي جسدتها في مسلسل “حريم السلطان”.

واعترفت الفنانة بشكل مفاجئ أنها كانت تتجنب مشاهدة هذا المشهد طوال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك يعود إلى فوبيا الموت التي تلازمها منذ سنوات طويلة.

وعبرت تشيهره، البالغة من العمر 81 عامًا، عن مشاعرها بصدق لافت، قائلة إنها تعاني خوفًا مرضيًّا من الموت، وصل إلى حد عدم قدرتها على توديع والدتها الراحلة بنظرة أخيرة، مشيرة إلى أنها لا تعرف مصدر هذا الخوف، لكنها تعجز عن التغلب عليه، حتى إن زيارة المقابر تثير بداخلها حالة من الرعب الشديد.

كما أوضحت النجمة التركية أنها اتخذت قرار كتابة وصيتها مباشرة بعد وفاة والدتها قبل نحو عشرة أعوام، معتبرة تلك اللحظة نقطة تحول في نظرتها للحياة.

وعن السبب الذي دفعها لهذه الخطوة في وقت مبكر، قالت: “لقد أعددتُ كل شيء لكي يستريح الجميع من بعدي، أردت أن يكون كل شخص على دراية بمكانه وحقوقه، لضمان استقرار من حولي وتجنب أي تعقيدات مستقبلًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.