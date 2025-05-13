أكثر من 100 قتيل في "هجوم جهادي" شمالي بوركينا فاسو

صرحت مصادر محلية لوكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون جهاديون في شمالي بوركينا فاسو.

وأوضح عامل إغاثة في منظمة غير حكومية يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة في البلاد، أن الهجوم استهدف عدة مواقع، من بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ فترة طويلة.

وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى.

وتحدث كلا المصدرين لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية.

وأعلن تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم القاعدة والنشط في منطقة الساحل، مسؤوليته عن الهجوم.

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