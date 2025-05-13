الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكثر من 100 قتيل في "هجوم جهادي" شمالي بوركينا فاسو

بوركينا فاسو، فيتو
بوركينا فاسو، فيتو

صرحت مصادر محلية لوكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون جهاديون في شمالي بوركينا فاسو.

وأوضح عامل إغاثة في منظمة غير حكومية يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة في البلاد، أن الهجوم استهدف عدة مواقع، من بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ فترة طويلة.

وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى.

وتحدث كلا المصدرين لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية.

وأعلن تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم القاعدة والنشط في منطقة الساحل، مسؤوليته عن الهجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوركينا فاسو قاعدة عسكرية بلدة جيبو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنظيم القاعدة

مواد متعلقة

إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو واعتقالات واسعة لعدد من ضباط الجيش والأمن

أمم إفريقيا للناشئين، كوت ديفوار يتأخر بهدف أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو، فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بقطر

منتخب مصر يخسر أمام بوركينا فاسو 1/2 ببطولة أمم أفريقيا للناشئين

الأكثر قراءة

فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"

نفوذ وسلطة موازية، من هو عبد الغني الككلي الذي أعلن مقتله في اشتباكات طرابلس؟

فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

وفاة الفنان شريف ليلة بشكل مفاجئ

وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة تعلن انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح

وانفرطت حبات العقد، محمد صلاح مهدد بضياع رقمين قياسيين قبل نهاية الدوري الإنجليزي

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية