الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم إفريقيا للناشئين، كوت ديفوار يتأخر بهدف أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

كوت ديفوار ضد بوركينافاسو،
كوت ديفوار ضد بوركينافاسو، فيتو

أمم افريقيا للناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة، أمام نظيره بوركينا فاسو بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم أفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر 

المغرب يواجه مالي في نهائي البطولة

تأهل منتخب المغرب تحت 17 سنة، إلى نهائي أمم أفريقيا للناشئين، بعد فوزه على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب البشير بالمحمدية، ضمن نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب وتختتم يوم السبت المقبل.

منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد كبير من الأهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امم افريقيا للناشئين منتخب كوت ديفوار منتخب بوركينا فاسو أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب منتخب المغرب منتخب مالي

مواد متعلقة

منتخب المغرب يتأهل لنهائي أمم إفريقيا للناشئين بعد تخطي كوت ديفوار بركلات الترجيح

المغرب وكوت ديفوار يلجآن لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنهائي أمم أفريقيا للناشئين

مالي تفوز على بوركينا فاسو وتصعد لنهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين
ads

الأكثر قراءة

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

ارتباك في مكتب ترامب بسبب إغماء طفلة (فيديو)

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

158 ألف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية