أمم إفريقيا للناشئين، كوت ديفوار يتأخر بهدف أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

أمم افريقيا للناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة، أمام نظيره بوركينا فاسو بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم أفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر

المغرب يواجه مالي في نهائي البطولة

تأهل منتخب المغرب تحت 17 سنة، إلى نهائي أمم أفريقيا للناشئين، بعد فوزه على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب البشير بالمحمدية، ضمن نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب وتختتم يوم السبت المقبل.

منتخب الناشئين يفوز على أنجولا 2-1 ويتأهل لكأس العالم بقطر

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

هدفا منتخب مصر سجلهما اللاعب عبد العزيز الزغبي في الدقيقة 39 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما سجل لمنتخب الأنجولي هدفه في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذا بشكل أفضل لصالح منتخب مصر، وتعددت محاولاته الهجومية على مرمى أنجولا، ولكن غياب التركيز والتسرع حرم منتخب مصر من فرص محققة لهز شباك الأنجوليين، كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد كبير من الأهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.