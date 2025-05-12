وكيل وزارة الصحة بالشرقية يلتقي مديري مستشفيات المحافظة  

عقدالدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بمستشفى الصدر بالزقازيق،لمناقشة خطط العمل

الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية

في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور صبحي الخوانكي مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.

خطة العمل السابقة واللاحقة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن الاجتماع تناول مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل السابقة والقادمة، ومؤشرات أداء العمل، وتقارير المرور الإشرافية على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض الإيجابيات والسلبيات بكل منشأة،

معالجة السلبيات خلال 48 ساعة

مشددًا على معالجة السلبيات خلال ٤٨ ساعة، ومتابعة أعمال الصيانة، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات الطبية، وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على المرور المكثف للجهاز الإشرافي بالمديرية، ومن مديري المستشفيات، لتحقيق أعلى معايير الجودة، والتأكد من النظافة العامة، وتطبيق كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوى.

رقع كفاءة الخدمات الطبية الجارية بكل مستشفى

كما ناقش وكيل الوزارة خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية الجارية بكل مستشفى، والخدمات الطبية المستحدثة بها، وتطوير ملف العمليات الجراحية، خاصة الأورام السرطانية، والقضاء على أي قوائم انتظار ضمن المبادرة الرئاسية،

الانتهاء من العمليات الجراحية خلال أيام

موجهًا بسرعة الانتهاء من أي عمليات جراحية خلال أيام في التخصصات الطبية المختلفة، مع متابعة أعمال التطوير بالأقسام الطبية بمستشفيات الصحة، وملفات الصيانة الدورية، خاصة أعمال الكهرباء والمولدات، ومحطات معالجة المياه، مع مناقشة خطة العمل القادمة بكل مستشفى خلال فصل الصيف، والاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك القادمةبعد استخراج قرارات على نفقة الدولة او التامين الصحى فى حالة المريض المؤمن عية

محمد نور الدين المشرف على المناظير

كما قدم الدكتور هاني جميعة خلال الاجتماع الشكر للجهاز الإشرافي بالمديرية ومديري بعض المستشفيات لرفع كفاءة الأداء في مجال مناظير الجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية،

الشكر للمديرين المتميزين

كما وجه الشكر لمدير مستشفى فاقوس المركزي ومدير عام الطب العلاجي، وللدكتور صبحي الخوانكي على تفعيل خدمة مناظير الأنف والأذن والحنجرة، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات للمستشفيات الجامعية أو خارج المحافظة

توزيع مرضى المبادرة على المستشفيات التابعة لمبادرة قوائم الانتظار

وبمراجعة الدكتور محمد احمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أكد أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أصدر تعليماته بأن جراحات القلب، والعظام، الرمد، والأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، يتم فيها توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

خدمات مبادرة قائمة الانتظار مجانية

وأضاف د.العقاد إن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل طبقا لتعليمات الوزير، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

إنهاء قوائم الانتظار ورفع مستوى الأداء

أشار مدير عام المجالس الطبية إلى أن عبدالغفار شدد على ضرورة إنهاء قوائم الانتظار رفع مستوى الأداء في المستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالمبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

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