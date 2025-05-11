زيلينسكي وبوتين يلتقيان يوم الخميس المقبل في هذه الدولة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد: "سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس المقبل في تركيا".

لقاء بوتين وزيلينسكي في تركيا

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "ننتظر وقف إطلاق نار كامل ودائم، يبدأ من يوم غد الاثنين، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية"، مضيفًا أنه "لا جدوى من إطالة أمد القتل، وسأكون في انتظار بوتين شخصيًا في تركيا الخميس".

وذكر أنه "يتمنى أن لا يبحث الروس عن أعذار هذه المرة".

ترامب يطالب أوكرانيا بقبول عرض بوتين لعقد مفاوضات مباشرة

وقبل دقائق من إعلان زيلينسكي، قال ترامب إن على أوكرانيا الموافقة "فورًا" على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في تركيا من أجل إنهاء الحرب.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أن بوتين "لا يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، بل يريد عقد لقاء الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم"، مضيفًا: "على أوكرانيا الموافقة على هذا فورًا".

وأشار ترامب إلى أنه "على الأقل سيتمكنون من تحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنًا أو لا"، معتبرًا أنه إذا لم يكن الاتفاق ممكنًا "سيعرف القادة الأوروبيون والولايات المتحدة موقف الجميع، ويمكنهم التصرف وفقًا لذلك".

وأضاف ترامب أنه "بدأ يشك في إمكان توصل أوكرانيا لاتفاق مع بوتين، الذي ينشغل بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية".

وبحسب شبكة «CNN»، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للقاء روسيا لإجراء مفاوضات، لكنه حث موسكو على الموافقة على وقف إطلاق النار، في أول تعليق له على إعلان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة الأسبوع المقبل.

وكتب الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إنها علامة إيجابية على أن الروس بدأوا أخيرا في التفكير في إنهاء الحرب". وأضاف: "العالم أجمع ينتظر هذا الأمر منذ فترة طويلة. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب بالفعل هي وقف إطلاق النار".

محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف زيلينسكي: "لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد"، وقال إنه يتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار "كامل ودائم وموثوق" بداية من 12 مايو الجاري.

وفي خطابه، لم يتطرق بوتين إلى الاقتراح الذي قدمته كييف وحلفاؤها لهدنة لمدة 30 يوما، تبدأ الاثنين.

وقال بوتين إنهم "عازمون على إجراء مفاوضات جادة"، وأوضح أن الهدف منها هو "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع"، والتي تُفهم في الغالب على أنها توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ناحية الشرق، من بين أمور أخرى.

الكرملين يكشف أهداف مقترح التفاوض المباشر مع أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان: أن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

وتابع: "الجانب الأوكراني ليس مستقلا، بل عليه أوصياء، أجبروا أوكرانيا في المرة الماضية على الانسحاب من التفاوض ورفض التوقيع على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح على كييف استئناف المفاوضات في 15 مايو الجاري في إسطنبول دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022.

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