الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

الكرملين يكشف أهداف مقترح التفاوض المباشر مع أوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان اليوم الأحد: إن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

 غاية المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة أسباب النزاع وضمان مصالح روسيا

وأضاف بيسكوف: "هدف المفاوضات واضح، ويتلخص في إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان مصالح روسيا".

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وتابع: "الجانب الأوكراني ليس مستقلا، بل عليه أوصياء، أجبروا أوكرانيا في المرة الماضية على الانسحاب من التفاوض ورفض التوقيع على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كييف استئناف المفاوضات في 15 مايو الجاري في إسطنبول دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022.

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