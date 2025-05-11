البنجر يحارب الشيخوخة والزهايمر ولكن يجب تناوله بحدود

فوائد البنجر، البنجر من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة للونها الصريح الذى يدخل فى العديد من الصناعات، وعرف منذ القدم.

وفوائد البنجر عديدة، لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة ما يجعله مهم فى علاج انيميا فقر الدم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البنجر أو الشمندر من الخضروات الجذرية التي تمتاز بلونها الأحمر القاني وطعمها المميز، وقد استخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات الصحية، وفي العصر الحديث، أثبتت الدراسات العلمية أن للبنجر فوائد عديدة تجعله واحد من الأطعمة الخارقة.

فوائد البنجر للصحة

فوائد البنجر للصحة

واضافت منى، أن من فوائد البنجر التى تدفعنا لتناوله باستمرار:-

البنجر من الأغذية الغنية بالنترات الطبيعية، والتي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا المركب يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع، وقد أظهرت الدراسات أن تناول عصير البنجر بشكل منتظم قد يساعد على تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

البنجر مفيد جدا للرياضيين ولمن يمارسون التمارين البدنية، إذ إن النترات الموجودة فيه تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الأوكسجين في العضلات، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل وزيادة النشاط البدني، لذلك ينصح بشرب عصير البنجر قبل التمارين المكثفة.

أكسيد النيتريك الناتج عن النترات يساعد أيضا في توسيع الأوعية الدموية في الدماغ، ما يعزز تدفق الدم ويحسن الأداء العقلي والذاكرة، خاصة لدى كبار السن، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول البنجر قد يساهم في الوقاية من التدهور المعرفي وأمراض مثل الزهايمر.

يحتوي البنجر على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل البيتالين، وهي المسؤولة عن لونه الأحمر الداكن، هذه المركبات تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يستخدم البنجر تقليديا في تطهير الكبد وتعزيز وظائفه، يحتوي على مركب يدعى البيتين، والذي يساعد على تقليل ترسب الدهون في الكبد وتحسين عملية إزالة السموم من الجسم.

البنجر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما أن له خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة القولون وتحسين الهضم بشكل عام.

يحتوي البنجر على فيتامين C والزنك والمغنيسيوم، وكلها عناصر تقوي جهاز المناعة وتزيد من مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم البنجر في تنقية البشرة ومحاربة علامات التقدم في السن، يمكن استخدام عصير البنجر كعلاج طبيعي لتحسين لون الجلد وزيادة نضارته.

البنجر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مناسبا لأنظمة التخسيس، كما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويعزز عملية الأيض.

يمكن تناول البنجر مسلوق أو مشوي مع السلطات، أو على شكل عصير طازج.

محاذير تناول البنجر

وتابعت، أنه رغم فوائده، يُنصح بعدم الإفراط في تناول البنجر لدى بعض الأشخاص، مثل الذين يعانون من حصى الكلى، لأنه يحتوي على أوكسالات قد تساهم في تكون الحصى، كما أن لونه قد يسبب تغير لون البول أو البراز، وهو أمر غير ضار.

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