يمد الجسم بالطاقة ويخفض ضغط الدم، طريقة تحضير عصير البنجر الصحي

يعد البنجر من الأطعمة “الخارقة” لما يحمله من فوائد عديدة للجسم، ولكن يفضل معظم الأشخاص تقديمه مطهوا، وهو ما ينقص من قيمته الغذائية بشكل كبير.

تُظهر الأبحاث أن هذا العصير الطبيعي للبنجر قد يُساهم في تعزيز القدرة على التحمل البدني، مما يُمكن الأفراد من ممارسة التمارين الرياضية لفترات أطول وبمجهود أقل، بالإضافة إلى ذلك، يلعب عصير البنجر دورًا في تحسين تدفق الدم وخفض مستويات ضغط الدم المرتفع، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد عصير البنجر

ويعود الفضل في فوائد العصير إلى التركيبة الفريدة للبنجر، الذي يُعد مصدرًا غنيًا بالنيترات، وهي مركبات كيميائية طبيعية. داخل الجسم، تخضع النترات لسلسلة من التفاعلات الحيوية تتحول في نهايتها إلى أكسيد النيتريك. يُعرف أكسيد النيتريك بقدرته على توسيع الأوعية الدموية، وهو ما يُفسر تأثير عصير البنجر الإيجابي على تدفق الدم وخفض ضغط الدم، والذي دعمته الأبحاث حيث لوحظ انخفاض في ضغط الدم لدى بالغين أصحاء بعد شرب حوالي كوبين من العصير يوميًا أو تناول كبسولات النترات.

ولم تتوقف فوائد عصير البنجر عند هذا الحد، فقد أشارت دراسة أخرى إلى قدرته المحتملة على تعزيز القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة. حيث أظهر المشاركون الذين تناولوا عصير البنجر لمدة ستة أيام تحسنًا ملحوظًا في قدرتهم على التحمل خلال التمارين الشاقة.

وعلى الصعيد الغذائي، يُعتبر البنجر النيء منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، حيث يحتوي الكوب الواحد منه على 58 سعرة حرارية و13 غرامًا من الكربوهيدرات. أما عصير البنجر، وبسبب طريقة معالجته، فيحتوي الكوب الواحد منه عادةً على حوالي 100 سعرة حرارية و25 غرامًا من الكربوهيدرات.

إلى جانب النترات، يزخر البنجر بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، فهو مصدر جيد لحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنجر ليس المصدر الوحيد للنيترات في النظام الغذائي، فهناك مصادر غذائية أخرى غنية بهذه المركبات مثل السبانخ، والفجل، والخس، والكرفس، والملفوف الصيني.

كما أن تناول البنجر المطبوخ قد لا يمنح الجسم نفس الكمية من النترات الموجودة في صورته النيئة أو في العصير، وذلك لأن عملية الطهي قد تُعيق امتصاص بعض هذه المركبات. ومع ذلك، أكدت على أن البنجر المطبوخ يظل خيارًا صحيًا ومفيدًا للجسم.

طريقة تحضير عصير بنجر صحي

لتحضير عصير بنجر صحي وغني بالعناصر الغذائية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 حبة بنجر متوسطة الحجم، مغسولة جيدًا ومقطعة إلى مكعبات.

1 تفاحة خضراء (اختياري، لإضافة حلاوة وتوازن في النكهة)، مقطعة.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (حوالي 1 سم)، مقشرة (اختياري، لإضافة نكهة وفوائد إضافية).

نصف ليمونة (اختياري، لإضافة نكهة منعشة والمساعدة في امتصاص الحديد).

نصف كوب من الماء (أو أكثر حسب الرغبة في قوام العصير).

الخطوات

تحضير المكونات: اغسل البنجر والتفاح والزنجبيل جيدًا. قم بتقطيع البنجر والتفاح إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية الخلط. قشر الزنجبيل إذا كنت ستستخدمه.

خلط المكونات على سرعة منخفضة ثم زد السرعة تدريجيًا حتى يصبح الخليط ناعمًا تمامًا.

عصر نصف الليمونة وأضف عصيرها إلى المزيج، هذا سيضيف نكهة منعشة ويساعد في امتصاص الحديد الموجود في البنجر.

يمكن إضافة خضروات أخرى مثل الجزر أو أوراق السبانخ لزيادة القيمة الغذائية للعصير.

يمكن زيادة كمية التفاح أو إضافة فاكهة أخرى مثل البرتقال أو الفراولة لتحسين النكهة.

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