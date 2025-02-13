البنجر يقي من الأمراض المزمنة ويحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد البنجر، الذي يُعرف أيضًا بالشمندر، عديدة وهامة، لأنه يتمتع باحتوائه بالعديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البنجر تعتمد على تركيبته الغنية بالمعادن والفيتامينات والألياف الطبيعية، مما تجعله يؤثر إيجابيًا على الجسم بشكل عام.



وأضافت الدكتورة مروة، أن الأبحاث العلمية الحديثة أكدت أن البنجر يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.



أهم فوائد البنجر لصحة الجسم

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد البنجر الصحية:



البنجر وفوائده



1. دعم صحة القلب والشرايين: يُعتبر البنجر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. يحتوي البنجر على مستويات عالية من النترات الطبيعية، وهي مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول البنجر يساعد في خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز البنجر من صحة الشرايين من خلال تحسين مرونتها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الدورة الدموية.

2. تحسين الأداء الرياضي: يُستخدم البنجر على نطاق واسع بين الرياضيين بفضل قدرته على تحسين الأداء البدني. النترات الموجودة في البنجر تُحسن من قدرة الجسم على استخدام الأوكسجين، مما يساعد في زيادة التحمل البدني وتقليل الشعور بالإرهاق أثناء التمرين. لذلك، يُنصح الرياضيون بتناول عصير البنجر قبل التمرين لتحسين الأداء البدني وزيادة الطاقة.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يعتبر البنجر مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، وهي عنصر أساسي لتحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. الألياف الموجودة في البنجر تساعد على الوقاية من الإمساك وتحسن صحة القولون بشكل عام. كما أن البنجر يحتوي على البيتين، وهو مركب يساعد في تحفيز إنتاج العصارات الصفراوية التي تساهم في هضم الدهون بشكل أفضل.

4. مكافحة الالتهابات: تتميز الخضروات مثل البنجر بخصائصها المضادة للالتهابات بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية مثل البيتالين. هذه المركبات تساهم في تقليل مستويات الالتهابات في الجسم، مما يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

5. تحسين صحة الكبد: يُعد البنجر مفيدًا في دعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم. يحتوي البنجر على مركب البيتين، الذي يساعد في تحسين وظائف الكبد ويعمل على تحفيز عملية إزالة السموم من الجسم. هذا يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الذين يتبعون أنظمة غذائية تحتوي على كميات كبيرة من الدهون.

6. تعزيز صحة الدم: يُعتبر البنجر مصدرًا غنيًا بالحديد، مما يجعله مفيدًا في مكافحة فقر الدم. الحديد هو عنصر أساسي لإنتاج الهيموغلوبين في الدم، وهو المسؤول عن نقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد البنجر في تحسين مستويات الهيموجلوبين وبالتالي يساهم في زيادة قدرة الدم على نقل الأوكسجين وتوزيعه على الأنسجة.

7. الوقاية من السرطان: يحتوي البنجر على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف بالبيتالين، وهي مركبات تُظهر خصائص قوية في مكافحة الخلايا السرطانية. تشير بعض الدراسات إلى أن البنجر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، من خلال تقليل الالتهابات ووقف نمو الخلايا السرطانية.

البنجر للبشرة

8. تحسين صحة الجلد: يُعد البنجر مفيدًا أيضًا لصحة البشرة. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تساهم في شيخوخة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تغذية البشرة وتعزيز مظهرها. يمكن استخدام عصير البنجر بشكل موضعي لتحسين نضارة البشرة وشفائها من مشاكل مثل حب الشباب أو الالتهابات الجلدية.

9. تعزيز الذاكرة والتركيز: تشير الدراسات إلى أن البنجر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الدماغ ووظائفه. النترات في البنجر تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يعزز من قدرة الشخص على التركيز والذاكرة. لذلك، يُعتبر البنجر غذاءً مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من التشتت الذهني أو الذاكرة الضعيفة.

10. دعم فقدان الوزن: يُعد البنجر من الخيارات الغذائية المناسبة لأولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن. يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وفي الوقت نفسه، يعزز من الشعور بالشبع بفضل محتواه العالي من الألياف. كما أن البنجر يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتحقيق التوازن بين السوائل.

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