إصابة سيدتين في حادث سقوط سيارة ملاكي بمصرف الشراهنة ببني سويف

شهد مصرف الشراهنة التابع لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادث سقوط سيارة في المياه، ما أسفر عن إصابة سيدتين بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي للاطمئنان على حالتهما الصحية.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة داخل مصرف الشراهنة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، سقوط السيارة أثناء سيرها بجوار المصرف، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «منى ا.ع» و«نبيلة ب.م»، وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن ببني سويف لتلقى الإسعافات اللازمة، وتبين أن الإصابات عبارة عن سحجات وإصابات مختلفة في الجسم.

وتمكنت الأجهزة المحلية من استخراج السيارة بمساعدة لودر تابع لمجلس مدينة الفشن جنوب بني سويف، وسط متابعة ميدانية من المسؤولين، وتم رفع آثار الحادث وجاري استكمال الفحص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.