الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

محافظ بني سويف ووزير الرياضة يفتتحان حمام السباحة بمركز شباب ناصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في افتتاح حمام السباحة التدريبي والملعب الخماسي بمركز شباب مدينة ناصر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون جنيه، وذلك في إطار الجولة التفقدية للوزير بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية ضمن خطة تطوير هذه المنشآت على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة ومديرية الشباب، وأعضاء مجلس إدارتي مركزي شباب المدينة والقرية.

 

الوزير والمحافظ يتفقدان معرض منتجات 

 

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات شعبة التوجيه والتأهيل المهني للنشء، والذي يهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل، وتنمية وعيهم الفني والإبداعي من خلال الحرف اليدوية، إلى جانب الاطلاع على برامج "مشواري" لتنمية المهارات الشخصية، و"الرواق الأزهري" الموجه للنشء لتصحيح المفاهيم المغلوطة بالتعاون مع الأزهر الشريف، بالإضافة إلى متابعة النشاط التفاعلي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يستهدف توعية الشباب بمخاطر الإدمان، فضلًا عن حضور جلسة رياضية سكانية لأندية السكان حول مخاطر الزواج المبكر.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب، مشددًا على ضرورة تلبية كافة احتياجات هذه المراكز من أعمال تطوير، والمضي في تنفيذها وفق برامج زمنية محددة لخدمة شباب مصر في جميع المحافظات.

من جانبه، شدد محافظ بني سويف على أهمية تكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب، بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد لتشمل التوعية الثقافية والفنية والدينية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

تفقد مركز شباب دنديل ببني سويف 

 

كما شملت الزيارة أيضًا تفقد مبنى الخدمات والأنشطة بمركز شباب قرية دنديل، الذي يُعد أحد المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الرياضة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتضمنت الجولة الاطلاع على معرض منتجات المهن الحرفية للشباب، وورشة عمل حول ريادة الأعمال، وندوة عن التثقيف السياسي، بالإضافة إلى تفقد الملعب الخماسي بالمركز، ومتابعة جانب من فعاليات دوري الأحياء الشعبية.

 

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