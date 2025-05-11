أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استقبل اليوم الأحد الشاب عبد الله محمد لطفي، بحضور والده، والدكتور بلال حبش نائب المحافظ، وذلك تكريمًا وتقديرًا لبطولته وشجاعته في إنقاذ مواطن من محافظة المنيا من الغرق بمياه نهر النيل، في واقعة لاقت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين ووسائل الإعلام، لما تعكسه من نموذج يُحتذى به في الإيجابية والمبادرة المجتمعية.

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

وأكد محافظ بني سويف، خلال اللقاء اعتزازه الكبير بما قام به الشاب عبد الله، الذي لم يتردد لحظة في القفز إلى مياه النيل لإنقاذ شخص حاول إنهاء حياته غرقًا، مُعرّضًا نفسه للخطر في موقف يجسد أسمى معاني الشجاعة والانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج الشبابية تمثل مصدر فخر حقيقي، ويجب تسليط الضوء عليها وتكريمها لتكون قدوة يُحتذى بها بين أبناء هذا الجيل والأجيال القادمة.

وأشاد محافظ بني سويف، بالروح الإيجابية التي تحلى بها الشاب عبد الله، في وقت أصبح فيه البعض يكتفي بالتصوير أو التجمهر دون تقديم المساعدة، مؤكدًا أن مبادرته بالتضحية من أجل حياة إنسان آخر تعكس قيمًا أصيلة ينبغي ترسيخها في المجتمع، معتبرًا أن ما فعله الشاب هو التجسيد الحقيقي للإيجابية والمروءة والشهامة.

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

وفي ذات السياق، نوّه محافظ بني سويف، بسرعة استجابة قوات الإنقاذ النهري التابعة للمسطحات المائية، التي تحركت على الفور إلى موقع الحادث وقدّمت الدعم اللازم، ونجحت في تأمين الشاب المنقذ والمواطن الذي تم إنقاذه، مما يؤكد على كفاءة وجاهزية الأجهزة المختصة في التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذا النموذج البطولي ليس الأول في بني سويف، مُستشهدًا بموقف بطولي سابق لعامل نظافة بالمحافظة ألقى بنفسه داخل أحد المخابز لإنقاذ العمال بعد نشوب حريق، ما يبرهن على أن بني سويف تزخر بالنماذج الإنسانية النبيلة التي تضع أرواح الآخرين قبل أي اعتبار.

محافظ بني سويف: نموذج بطولي يُحتذى به

وشدد محافظ بني سويف، على أن المحافظة تُولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتحفيز النماذج الإيجابية التي تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية، مضيفًا أن هذا التكريم لا يقتصر على شاب أنقذ حياة إنسان، بل هو تكريم لروح الشهامة والانتماء التي يجب أن تسود في كافة مناحي الحياة.

محافظ بني سويف يكرم شابًا أنقذ مواطنًا من الغرق

من جهته، أوضح الشاب عبد الله محمد لطفي، أنه يعمل سائق ميكروباص من قرية بني سليمان الشرقية بمركز بني سويف، وكان في طريقه لمزاولة عمله بشكل طبيعي على خط موقف محيي الدين الى شرق النيل، وأثناء مروره بطريق الكورنيش لاحظ شخصًا يغرق ويصارع الموت، فما كان منه إلا أن أوقف مركبته فورًا وقفز في المياه دون تردد، وتمكن من إنقاذه بمساعدة عدد من الأهالي قبل وصول قوات الإنقاذ النهري.

وعبّر عبد الله عن شكره العميق لـ محافظ بني سويف على الاستقبال والتكريم الذي لم يكن يتوقعه، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب إنساني يمليه عليه ضميره، وأن حياة الإنسان لا تقدّر بثمن، وأنه لم يفكر لحظة واحدة قبل أن يهب لنجدة شخص يواجه خطر الموت.

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