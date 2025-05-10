السبت 10 مايو 2025
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نزوح القرى إلى المدن.. أزمة تهدد النسيج المجتمعي

 تشهد محافظة بني سويف خلال السنوات الأخيرة موجة هجرة داخلية متسارعة، بدأت بخروج سكان العزب والقرى إلى مدن ومراكز المحافظة، ثم انتقال بعض سكان هذه المدن بدورهم إلى عاصمة المحافظة مدينة بني سويف في ظاهرة تنذر بتغيرات مجتمعية واقتصادية خطيرة.

 

ثالوث الهجر.. الصرف والصحة والطرق

 وتعود جذور هذه الظاهرة إلى غياب الحد الأدنى من الخدمات في بعض قرى وعزب بني سويف، فمعاناة الأهالي من ضعف البنية التحتية، وافتقار كثير من القرى إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النقية، وتهالك الطرق، وعدم تواجد الأطباء أو توافر الأدوية الوحدات الصحية، دفعت العديد من الأسر إلى هجر القرى بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا في مدن المراكز.

غير أن هذه المدن لم تكن أفضل حالًا، خاصة في ظل معاناة السكان من أزمة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل اليومي إلى مدينة بني سويف العاصمة، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج، ومع استمرار ارتفاع أسعار الوقود وسيلة آدمية وآمنة للإنتقال، وجد كثير من أهالي مراكز المحافظة أنفسهم مجبرين على الانتقال إلى عاصمة المحافظة للإقامة الدائمة، رغم ما يحمله ذلك من أعباء مادية جديدة.

 

الهجرة سبب ارتفاع أسعار العقارات بالمدن

 هذا النزوح المتتالي أسفر عن تضخم غير مسبوق في أسعار العقارات بمدن المراكز وبمدينة بني سويف، سواء في الإيجار أو التمليك، حيث تضاعفت الأسعار في بعض المناطق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما زاد من الضغط على الفئات المتوسطة والفقيرة، وخلق حالة من التكدس السكاني واختناق عمراني في أحياء المدن.

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والأخطر من ذلك هو التأثير المجتمعي العميق لهذا النزوح، حيث غادر العديد من شيوخ العزب وعُمد القرى ـ مسقط رأسهم وإقامتهم، تاركين خلفهم فراغًا في القيادة الاجتماعية التي كانت تلعب دورًا محوريًا في حل النزاعات وبث روح التعاون بين الأهالي، أدى هذا إلى تراجع ملحوظ في مظاهر الترابط الاجتماعي، وارتفاع معدلات الخلافات والنزاعات داخل المجتمعات الريفية.

 

انعكاس لعدم تحقيق العدالة الإجتماعية

ما يحدث في بني سويف هو انعكاس لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتطلب تدخلًا عاجل لتحسين جودة الحياة في القرى، وتطوير شبكات المواصلات بين المراكز والعاصمة، لضمان استقرار مجتمعي وتنموي حقيقي.

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