الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة لتعريفهم بالشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استقبل اليوم عددًا من طلاب الجامعة بمقر مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارة ميدانية تثقيفية تهدف إلى تعريف الطلاب بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ودورها المحوري في دعم جهود الدولة في مجالي إدارة الأزمات والتحول الرقمي.

 

وقد تم تنظيم الزيارة برعاية المحافظ، وبالتنسيق بين جامعة بني سويف ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، وحضرها اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد برعي المستشار العسكري، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، في تأكيد على اهتمام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإشراك الشباب في رؤية الدولة نحو التنمية والاستقرار.

 

محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة 

 

وحرص محافظ بني سويف، على مرافقة الطلاب خلال جولتهم داخل المركز، حيث اطلعوا على أنظمة الرصد الفوري للمتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع الأحداث الطارئة، إلى جانب استعراض التقنيات الحديثة لربط الجهات السيادية والخدمية بشبكة اتصالات موحدة وآمنة.

 

وأكد محافظ بني سويف، خلال اللقاء أن الشبكة الوطنية تمثل بوابة الدولة الذكية نحو المستقبل، موضحًا أنها نقلة نوعية في إدارة الطوارئ، من خلال قاعدة بيانات مركزية محدثة تسهم في تسريع الاستجابة وتقليل الهدر، فضلًا عن تمكين غرف العمليات السيادية من مراقبة الأداء الحكومي لحظيًا.

 

وشدد محافظ بني سويف، على أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في قلب اهتماماتها، إذ يجسد المشروع القومي لتمكين الشباب هذا التوجه، وهو ما ظهر جليًا في حركة المحافظين عام 2019، التي شهدت الدفع بقيادات شابة في مواقع المسؤولية، كما جرى تجديد الثقة في عدد منهم بالحكومة الجديدة 2024، إلى جانب دعم الشباب في العمل الحزبي والمجتمعي، وكان من ثماره تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

محافظ بني سويف يعرف الطلاب شبكة الطوارئ

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى حجم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بني سويف خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تجاوزت 150 مليار جنيه، حيث شملت كافة القطاعات. ففي الكهرباء، تم إنشاء محطة كهرباء غياضة العملاقة بقدرة 4800 ميجاوات، وهي من أكبر ثلاث محطات عالميًا. وفي قطاع الصحة، جرى تطوير مستشفيات بني سويف العام وإهناسيا المركزي، وعدد من الوحدات الصحية، إلى جانب تنفيذ مشروعات للصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وفي التعليم، شهدت المحافظة إنشاء آلاف الفصول الدراسية الجديدة، والتوسع في الكليات والمعاهد بجامعة بني سويف، إلى جانب طفرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي وفرت آلاف الوحدات للفئات الأولى بالرعاية.

 

من جانبهم، أعرب الطلاب عن تقديرهم لحجم الإنجازات والمشروعات التي لمسوا أثرها على أرض الواقع، مشيدين بما شاهدوه من تطور يعكس رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تجعل من الشباب شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

 

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بسرعة نقل خط الغاز

نزوح القرى إلى المدن.. أزمة تهدد النسيج المجتمعي

بتكلفة 10 ملايين جنيه، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد يحتوي على مياه النار في بني سويف

ضبط مصنع غير مرخص لتقليد مشروبات غازية شهيرة في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف ووزير الرياضة يفتتحان حمام السباحة بمركز شباب ناصر

وزير الشباب يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بني سويف

تبدأ 21 مايو، محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتطوير العناية المركزة بمستشفى الصدر

سكرتير بني سويف يبحث مستجدات ملف المنشآت الآيلة للسقوط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بسرعة نقل خط الغاز

نزوح القرى إلى المدن.. أزمة تهدد النسيج المجتمعي

بتكلفة 10 ملايين جنيه، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد يحتوي على مياه النار في بني سويف

ضبط مصنع غير مرخص لتقليد مشروبات غازية شهيرة في إهناسيا ببني سويف

محافظ بني سويف ووزير الرياضة يفتتحان حمام السباحة بمركز شباب ناصر

وزير الشباب يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بني سويف

تبدأ 21 مايو، محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية