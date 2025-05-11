محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة لتعريفهم بالشبكة الوطنية للطوارئ

أعلنت محافظة بني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استقبل اليوم عددًا من طلاب الجامعة بمقر مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارة ميدانية تثقيفية تهدف إلى تعريف الطلاب بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ودورها المحوري في دعم جهود الدولة في مجالي إدارة الأزمات والتحول الرقمي.

وقد تم تنظيم الزيارة برعاية المحافظ، وبالتنسيق بين جامعة بني سويف ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، وحضرها اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد برعي المستشار العسكري، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، في تأكيد على اهتمام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإشراك الشباب في رؤية الدولة نحو التنمية والاستقرار.

محافظ بني سويف يستقبل طلاب الجامعة

وحرص محافظ بني سويف، على مرافقة الطلاب خلال جولتهم داخل المركز، حيث اطلعوا على أنظمة الرصد الفوري للمتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع الأحداث الطارئة، إلى جانب استعراض التقنيات الحديثة لربط الجهات السيادية والخدمية بشبكة اتصالات موحدة وآمنة.

وأكد محافظ بني سويف، خلال اللقاء أن الشبكة الوطنية تمثل بوابة الدولة الذكية نحو المستقبل، موضحًا أنها نقلة نوعية في إدارة الطوارئ، من خلال قاعدة بيانات مركزية محدثة تسهم في تسريع الاستجابة وتقليل الهدر، فضلًا عن تمكين غرف العمليات السيادية من مراقبة الأداء الحكومي لحظيًا.

وشدد محافظ بني سويف، على أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في قلب اهتماماتها، إذ يجسد المشروع القومي لتمكين الشباب هذا التوجه، وهو ما ظهر جليًا في حركة المحافظين عام 2019، التي شهدت الدفع بقيادات شابة في مواقع المسؤولية، كما جرى تجديد الثقة في عدد منهم بالحكومة الجديدة 2024، إلى جانب دعم الشباب في العمل الحزبي والمجتمعي، وكان من ثماره تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محافظ بني سويف يعرف الطلاب شبكة الطوارئ

وأشار محافظ بني سويف، إلى حجم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بني سويف خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تجاوزت 150 مليار جنيه، حيث شملت كافة القطاعات. ففي الكهرباء، تم إنشاء محطة كهرباء غياضة العملاقة بقدرة 4800 ميجاوات، وهي من أكبر ثلاث محطات عالميًا. وفي قطاع الصحة، جرى تطوير مستشفيات بني سويف العام وإهناسيا المركزي، وعدد من الوحدات الصحية، إلى جانب تنفيذ مشروعات للصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي التعليم، شهدت المحافظة إنشاء آلاف الفصول الدراسية الجديدة، والتوسع في الكليات والمعاهد بجامعة بني سويف، إلى جانب طفرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي وفرت آلاف الوحدات للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن تقديرهم لحجم الإنجازات والمشروعات التي لمسوا أثرها على أرض الواقع، مشيدين بما شاهدوه من تطور يعكس رؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تجعل من الشباب شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

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