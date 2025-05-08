ضبط مصنع غير مرخص لتقليد مشروبات غازية شهيرة في إهناسيا ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات غازية مقلدة تحمل اسم ماركة شهيرة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بالتنسيق مع إدارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

ضبط مصنع لتقليد مشروبات غازية ببني سويف

وأسفرت الحملة التي جرت بقرية خورشيد التابعة لـ مركز إهناسيا ببني سويف، وتحت إشراف العميد أحمد علاء رئيس المركز، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام غير المطابقة للمواصفات القياسية، منها ألوان صناعية ومكسبات طعم غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الزجاجات المملوءة والفارغة، ومعدات تصنيع وتانكات تخزين.

ضبط مصنع لتقليد مشروبات غازية ببني سويف

جاء ذلك في حضور العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز إهناسيا ببني سويف، وأحمد عبد الصمد، نائب رئيس المركز، ومحمود يحيى، مدير إدارة تموين إهناسيا، وعباس كامل، مسؤول حماية المستهلك، وعبد الغفار سيد، مفتش التموين، ووائل سعد، رئيس قرية قاي.

وتم التحفظ على المضبوطات داخل مخازن الوحدة المحلية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.