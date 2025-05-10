محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بسرعة نقل خط الغاز

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة ميدانية، اليوم السبت، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة

جولة تفقدية لكوبري الشاملة ببني سويف

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود فاروق شركة الغاز الطبيعي، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، المهندس محمد عشري مدير المشروع بفرع الهيئة العامة للكباري والطرق، ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة

وناقش محافظ بني سويف، مع القائمين على المشروع تفاصيل الموقف التنفيذي لمكونات ومراحل وخطة العمل بالمشروع، حيث تم استعراض الموقف الإنشائي لأجزاء ومكونات المشروع، وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من أعمال الجسّات للكوبري بإجمالي 30 جسّة، وصب 80 خازوقًا من أصل 130 خازوقًا، وصب 12 قاعدة مُسلحة، و10 أعمدة، وجارٍ أعمال الحدادة والنجارة لعدد 5 أعمدة، وجارٍ أعمال 4 فريمات، فيما تم صب الحاجز الخرساني لعدد 2 باكية، وجارٍ أعمال الحدادة لباكية واحدة، بينما تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال والقواعد العادية والقواعد المسلحة، في حين يُجرى تنفيذ الحوائط لمنزل الكوبري بشارع صلاح سالم.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة

محافظ بني سويف يوجه بسرعة نقل خط الغاز

وجّه محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع، مع التشديد على تعزيز التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، خاصة شركات المرافق لتسهيل أعمال نقل خط الغاز البالغ إجمالي طوله 1300 متر، والذي يتقاطع مع مسار الكوبري في مسافة 200 متر، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية من المرور والوحدة المحلية لتسهيل الحركة بمحيط الأعمال وعدم تأثيرها على انتظام العمل من ناحية، وفي نفس الوقت التيسير على المواطنين لتسهيل الحركة وضمان انسيابها، خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة التي تقع بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة، وفي ظل وجود العديد من المنشآت التعليمية والطبية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة

تجدر الإشارة إلى أن مشروع كوبري الشاملة أعلى الإبراهيمية ومزلقان عزمي، يتكون من 2 كوبري علوي للسيارات: يبدأ الكوبري الأول "غربًا" من شارع بورسعيد صعودًا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد "القاهرة / أسوان" نزولًا إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زغلول صعودًا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم يتفرع إلى 3 فرعات بشوارع: صلاح سالم، بورسعيد وسعد زغلول، بجانب كوبري مشاة أعلى المزلقان "عزمي".

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