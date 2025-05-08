الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

وزير الشباب يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وزير الشباب والرياضة، فيتو

 استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ والوزير بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وحضور بعض الفعاليات والأنشطة والتي تشمل: مركز التنمية الشبابية شرق النيل مدينة بني سويف الجديدة،مركز شباب مدينة ناصر، مركز شباب دنديل، نادي الشبان المسلمين بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى حضور اللقاء الحواري مع كيانات شبابية  بالنادي الاجتماعي بمدينة بني سويف.

 

كما تشمل الزيارة مشاركة وزير الشباب والرياضة، في مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد جمال ميهوب، بعنوان: "دراسة تقويمية لآليات تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوري المصري لكرة القدم"، وذلك في إطار دعم الوزارة للبحث العلمي وتطوير منظومة الرياضة المصرية.

 

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