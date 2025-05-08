ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد يحتوي على مياه النار في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط 1200 لتر من الحليب البقري الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاث مركبات "توك توك" كانت تنقله بشكل مخالف في مركز إهناسيا، غرب بني سويف، وذلك في إطار الجهود الرقابية للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

ضبط 12 برميل حليب فاسد ببني سويف

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف العميد أحمد علاء رئيس مركز إهناسيا ببني سويف، حيث تم ضبط 12 برميلًا تحتوي على الحليب الفاسد، كما عُثر على زجاجة تحتوي على مادة "مياه النار" التي تُضاف إلى الحليب بطريقة غير قانونية وتشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

ضبط 1200 لتر من الحليب الفاسد في بني سويف

جاء ذلك في حضور أحمد عبد الصمد، نائب رئيس المركز، ومحمود يحيى، مدير إدارة تموين إهناسيا، وعباس كامل، مسؤول حماية المستهلك، وعبد الغفار سيد، مفتش التموين، ووائل سعد، رئيس قرية قاي.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة داخل مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة.

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