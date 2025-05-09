الجمعة 09 مايو 2025
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محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه، افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

نائبة قبطية تشارك
نائبة قبطية تشارك في إفتتاح مسجد ببني سويف، فيتو

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وشاركت النائبة القبطية سهام بشاي، عضو مجلس النواب في افتتاح مسجد الحاج كامل الديب بقرية الميمون بمركز الواسطى، بعد مساهمتها في الحصول على موافقة وزارة الأوقاف على فرش المسجد.

 

افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

 

محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن في افتتاح 3 مساجد

 

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،  أناب رؤساء مدن الفشن الواسطى في افتتاح 3 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بتكلفة إجمالية تخطت 10 ملايين جنيه، في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 

افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف

 

حيث افتتح "علي حماد "رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، مسجد الصفا والمروة بقرية السعدي التابعة لقرية شنرا، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 260 مترًا بتكلفة 4.7 ملايين جنيه "جهود ذاتية" وذلك بحضور: النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، والشيخ محمد عيد مدير أوقاف بالفشن، وعلاء مجاور رئيس قرية شنرا، وحيدر حسين مدير الرصد الميدانى.

كما شهد "اليوم" افتتاح المسجد الشرقي بقرية طلا التابعة لقرية الفنت، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 300 متر بتكلفة 4.5 مليون جنيه "جهود ذاتية" وذلك بحضور: أشرف حمزاوي نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، وعلى عمر رئيس قرية تلت وبعض مشايخ إدارة الأوقاف.

 

نائبة قبطية تشارك في إفتتاح مسجد ببني سويف
نائبة قبطية تشارك في افتتاح مسجد ببني سويف

 

نائبة قبطية تشارك في افتتاح مسجد ببني سويف

 

كما افتتح حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، مسجد الحاج كامل الديب بقرية الميمون "بعد تجديده وفرشه" على مساحة 300 مترًا بتكلفة 1.5 مليون جنيها "جهود ذاتية" وذلك بحضور: النائب عبد الحكيم مسعود، والنائبة سهام بشاي عضوا مجلس النواب، الشيخ رجب حسين مدير إدارة أوقاف الواسطي، وشريف يس نائب رئيس المركز، وعلي سعد رئيس قرية الميمون وقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي قرية الميمون.

 

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