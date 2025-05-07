تبدأ 21 مايو، محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والشهادة الإعدادية ومدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء 21 مايو الجاري.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببني سويف

وأوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية "من الثالث حتى السادس" تبدأ يوم 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وأيضا تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في نفس الفترة من 21 إلى 27 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي"عام ومهني ومكفوفين ونور أمل " يوم 31 مايو الجاري وتنتهى 4 يونيو المقبل.

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أن امتحانات الصفين الأول الثانوي العام "مواد خارج المجموع" تُعقد أيام 17 و18 و19 مايو الجاري، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية المُضافة للمجموع "أولى وثانية ثانوي عام" في الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري، في حين تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف من أولى إلى ثالثة يوم 21 حتى 25 مايو، والصفوف من رابعة إلى سادسة يوم 25 إلى 27 مايو الجاري.

توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة وسلاسة

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم مراعاة الإمكانيات المتاحة لجميع المدارس عند وضع جدول امتحانات الفصل الثاني، ولتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة وسلاسة.

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