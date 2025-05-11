إصابة تلاميذ بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع المدارس بالخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة تلاميذ بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع المدارس في حلحول شمال الخليل.

وكان فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن 19 شهيدا و81 مصابا في العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في بيانها: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 52 ألفا و829 شهيدا و119 ألفا و554 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية، سقوط 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط 20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة أمس.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

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