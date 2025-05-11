الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

12 شهيدا بينهم 5 أطفال.. حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

القصف الإسرائيلي،
القصف الإسرائيلي، فيتو

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، سقوط 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية بسقوط 20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة أمس.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن غزة تشهد موجة موت تحصد أرواح مسنين وأطفال بسبب الظروف التي تفرضها إسرائيل، موضحًا  أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية والجوع طال جميع شرائح المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 آلاف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

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